Иркутск, , 12:37 — REGNUM Сразу два областных ведомства Иркутской области уличены в финансовых нарушениях и нецелевом расходовании средств. Как сообщает губернаторская пресс-служба по итогам заседания регионального правительства, которое провел исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев, речь идёт о службе ветеринарии и министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

В первом случае, по словам руководителя службы государственного финансового контроля Иркутской области Людмилы Богданович, выявлены факты нецелевого использования средств субсидии на выполнение государственного задания.

К примеру, в 2019 году расходы на оплату труда персонала, не участвующего в выполнении госзадания, составили 14,8 млн рублей. Кроме того, средства субсидии тратились на содержание самой ветслужбы. Причём уже после того, как областная прокуратура возбудила административное дело, а служба госфинконтроля привлекла виновных должностных лиц к административной ответственности, вновь поступил сигнал о том, что служба ветеринарии использует целевые средства не по назначению.

Что касается строительного министерства, то данное ведомство выделяло субсидии на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод при отсутствии проектно-сметной документации.

Всего в 2019 году в сфере контроля находилось 6,2 млрд рублей, а нарушений выявлено на сумму в 1,8 млрд. Из 672 государственных закупок общей стоимостью 3,7 млрд рублей, 325 закупок на два миллиона рублей произведены с нарушениями, пояснила Богданович.

Ранее проверяющие выявили, что часть средств субсидии (407 тыс. рублей) не по назначению использовал Фонд капремонта многоквартирных домов.

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