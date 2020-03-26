Новосибирск, 26 марта 2020, 12:35 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация меняется каждый день. Мы столкнулись с очень серьёзным вызовом для бизнес-среды, заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари.
«Трансляции ИА REGNUM»
Экономист рассказал о фатальных проблемах для бизнеса из-за коронавируса
«Предполагаю, что серьёзные карантинные меры и ограничение перемещения по улицам ещё впереди, поэтому бизнес-модели, основанные на розничных продажах, будут страдать еще сильнее. Исполнять обязательства станет невозможно, и при низкой капитализации наших предпринимателей и отсутствии «подушки безопасности» это для многих станет фатальной проблемой, они уйдут с рынка. Но уйдут с долгами, которые погашать нужно будет только из личных источников. В любом случае мы увидим всплеск банкротств, для которых готовят упрощенный процедурный порядок. Всем хотелось бы, чтобы налоговые каникулы для бизнеса были более вещественные и налоги вообще не начислялись в этот период. Доля МСП в общем сборов невелика, и ей можно было бы пожертвовать ради экономической и социальной стабильности. Банки получат дефолты по кредитам предпринимателей и потребительским кредитам. С другой стороны, в них выстроится очередь за крупными вкладами, которые теперь подлежат налогообложению (люди просто конвертируют их в наличную валюту). Это серьёзный шок для банковской системы, и преодоление будет зависеть от профессионализма регулятора (Банка России)».
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тысяч человек в 114 странах