Новосибирск, , 12:35 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация меняется каждый день. Мы столкнулись с очень серьёзным вызовом для бизнес-среды, заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари.

Эдуард Коложвари

«Предполагаю, что серьёзные карантинные меры и ограничение перемещения по улицам ещё впереди, поэтому бизнес-модели, основанные на розничных продажах, будут страдать еще сильнее. Исполнять обязательства станет невозможно, и при низкой капитализации наших предпринимателей и отсутствии «подушки безопасности» это для многих станет фатальной проблемой, они уйдут с рынка. Но уйдут с долгами, которые погашать нужно будет только из личных источников. В любом случае мы увидим всплеск банкротств, для которых готовят упрощенный процедурный порядок. Всем хотелось бы, чтобы налоговые каникулы для бизнеса были более вещественные и налоги вообще не начислялись в этот период. Доля МСП в общем сборов невелика, и ей можно было бы пожертвовать ради экономической и социальной стабильности. Банки получат дефолты по кредитам предпринимателей и потребительским кредитам. С другой стороны, в них выстроится очередь за крупными вкладами, которые теперь подлежат налогообложению (люди просто конвертируют их в наличную валюту). Это серьёзный шок для банковской системы, и преодоление будет зависеть от профессионализма регулятора (Банка России)».