Киев, , 12:25 — REGNUM Национальный банк Украины после долгой паузы получил партию наличных долларов из-за рубежа, сообщила 26 марта пресс-служба регулятора.

Нацбанк заявляет, что это «хорошие новости для наличного рынка» и наличный доллар необходим для подкрепления касс банков, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня мы провели операцию по обмену этих наличных на безналичную валюту банков. Участие в этой операции приняли 11 из 14 банков, которые имеют статус системно важных. Предложенный нами объем наличной валюты составил 130 млн долл. США и был полностью выкуплен банками», — говорится в сообщении.

Также Нацбанк уточняет, что уже ожидает вторую партию наличных долларов.

ИА REGNUM напоминает, что в марте, после объявления общенационального карантина, на Украине началось резкое падение курса гривны — с отметки примерно 24 за доллар до нынешнего курса почти в 28 грн. При этом в Нацбанке заявили, что падение курса обусловлено проблемами с доставкой на Украину наличного доллара. Впрочем, эксперты раскритиковали эту позицию, а заявление Нацбанка о том, что украинцы должны потерпеть, пока регулятор придумает новую схему доставки валюты, назвали «тупым чесом» и «абсурдом».