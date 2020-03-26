Шэньчжэнь, Китай, , 12:20 — REGNUM Cмартфон с гибким экраном FlexPai2, способный работать при складывании его пополам, представила китайская компания Royole. Об этом сообщило сетевое издание Mydrivers.

Это уже второй складной смартфон от Royole. Ранее именно эта компания выпустила первый сгибаемый смартфон, опередив корейскую компанию Samsung. Но устройство не получило распространения.

FlexPai2 оснастили гибким экраном Cicada Wing третьего поколения, обладающим улучшенными характеристиками отображения и выдерживающим 200 тыс. циклов сгибания/разгибания. Диагональ экрана в разложенном состоянии составляет 7,8 дюйма. Работа экрана обеспечивается при любых углах от 0 до 180 градусов.

Издание сообщает, что смартфон оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 865 и постоянной оперативной памятью стандарта LPDDR5. Также известно о квадро-камере и стереодинамиках. Более подробные характеристики будут объявлены до середины года.