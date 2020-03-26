Нур-Султан, , 12:09 — REGNUM Курс доллара на Казахстанской фондовой бирже KASE составил 446,61 тенге по состоянию на 11:00 (8:00 мск) 26 марта, сообщается на сайте биржи.

Курс доллара США вырос на 2,04 тенге. Обменные пункты в Казахстане продают американскую валюту за 445 тенге, покупают — за 440,5 тенге. Китайский юань, напротив, подешевел на 0,79 тенге, до 62,66 тенге.

Ранее Национальный банк Казахстана установил предельную разницу в 6 тенге между стоимостью покупки и продажи доллара США. Для евро этот предел составляет 7 тенге.