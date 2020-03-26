Москва, 26 марта 2020, 12:04 — REGNUM Экономический кризис, вызванный пандемией нового коронавируса, в основном нанесёт удар финансовому сектору, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 26 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы ВТО Роберто Азеведо, который заявил, что снижение экономических показателей, которое вызовет пандемия нового коронавируса, может превзойти отрицательные результаты мирового финансового кризиса 2008 года.
В связи с этим экономист призвал не забывать, что Великая депрессия началась после кризиса, который длился с весны 1930 года до конца 1932 года. И современную экономику, как полагает Хазин, это тоже может ждать.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению директора Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, из-за коронавируса рецессия мировой экономики, которая будет наблюдаться в 2020 году, может быть более серьёзной, чем кризис 2008—2009 годов.