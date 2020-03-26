Москва, , 12:04 — REGNUM Экономический кризис, вызванный пандемией нового коронавируса, в основном нанесёт удар финансовому сектору, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 26 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы ВТО Роберто Азеведо, который заявил, что снижение экономических показателей, которое вызовет пандемия нового коронавируса, может превзойти отрицательные результаты мирового финансового кризиса 2008 года.

«Ну, в 2008 году начался дефляционный шок, аналогичный весне 1930 года, но в отличие от 1930 года, когда эмиссии не было, его остановили через эмиссионный механизм, — сказал Хазин. — А сейчас через обвал он подтвердился, и его опять пытаются остановить эмиссией. Скорее всего, картина будет такая: урон будет нанесён очень сильный, но в основном финансовому сектору. Реальному сектору что-то компенсируется за счёт эмиссии, но проблема состоит в том, что, скорее всего, начнётся дефляционный шок. Будет повторение истории 1930-х годов. Причём это будет более сильный спад, чем в 1930-е годы. Но специфика состоит в том, что поскольку финансовый сектор больше не может абсорбировать наличность, это означает, что ситуация будет развиваться не по дефляционному сценарию, а по инфляционному. Суть та же самая, но немного другие механизмы».

В связи с этим экономист призвал не забывать, что Великая депрессия началась после кризиса, который длился с весны 1930 года до конца 1932 года. И современную экономику, как полагает Хазин, это тоже может ждать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению директора Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, из-за коронавируса рецессия мировой экономики, которая будет наблюдаться в 2020 году, может быть более серьёзной, чем кризис 2008—2009 годов.