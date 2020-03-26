Джакарта, , 12:03 — REGNUM Правительство Индонезии потратило 158,2 трлн рупий (около $9,7 млрд) на борьбу со вспышкой коронавируса. Об этом, как сообщает Kompas, прямо заявил секретарь министерства экономики Сусивиджоно во время пресс-конференции в Джакарте 26 марта 2020 года.

«Если мы посчитаем, то правительство выделило средства в размере около 158,2 трлн рупий», — заявил Сусивиджоно.

Эта цифра обусловлена мерами по стимулированию экономики. Правительство ввело восемь мер, четыре из которых связаны с налоговым фискальным сектором, остальные четыре связаны с импортом и экспортом товаров и материально-техническим обеспечением предметами, необходимыми для борьбы с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто заявил, что людям не нужно идти в больницу для самоизоляции от коронавируса.

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