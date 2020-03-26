Путин: «вы разворачиваете сеть большую, привлекаете людей смотреть ваши программы. Вы приобретаете клиентов будущих в огромном количестве, когда ситуация изменится к лучшему».
Бизнес намерен продолжать вкладываться в качественный медиаконтент для граждан России и готов предоставить такие планы развития для правительства России.
Миллионы граждан РФ окажутся в изоляции. В этой ситуации предлагается собрать все сервисы, чтобы обеспечить домашний досуг, чтобы любой мог выбрать бесплатно или за символическую плату кино и музыку, рассказывают президенту.
Особо нуждающимся такая помощь безусловно на пользу. Но каждое решение в этой сфере должно быть просчитано. Предложение, тем не менее, будет проанализировано, чтобы повысить эффективность подобного рода фондов, указал Путин.
Есть ещё один важный аспект, который касается производства — если всё, что идёт на утилизацию и идёт на потребление, то у сбыта для производителей возникнут проблемы, продолжил Путин.
Путин: волонтёрство сейчас востребовано как никогда. Что касается благотворительной деятельности, то «здесь должна быть здравая грань между теми, кто занимается извлечением прибыли, и теми, кто её не получает и получать не должен в силу характера работы».
Просят наложить мораторий на НДС и налог на прибыль по товарным пожертвованиям. Это позволит системно решать социальные и экологические задачи.
В России утилизировать годные продукты на 30−40% выгоднее, чем передать на задачи благотворительности, из-за налогов. Президента просят также поддержать НКО, которые работают в сфере социальной помощи.
«Гражданам было важно понять, что мы не одни», — говорят из зала.
Президента поздравили с юбилеем — сегодня его впервые избрали президентом 20 лет назад.
Цель встречи — послушать бизнес напрямую, оценки предпринимателей, подчеркнул президент.
«Всё, что вы скажете, будет услышано», — указал Путин.
Пакет поддержки — солидный, направлен на помощь прежде всего малому бизнесу.
Президент отметил, что сейчас важнейшая задача — сохранение жизни и здоровья граждан. Но очевидно, если экономика будет «ложиться», не будет ресурсов для выполнения этой важнейшей задачи.
Владимир Путин начал встречу с предпринимателями. Он отметил, что не будет характеризовать обстановку, поскольку «люди собрались грамотные».
Отметим, что МРОТ в 2020 году составил 12,13 тыс. рублей — такова минимальная зарплата, свыше которой будет действовать новая пониженная ставка страховых взносов. Если бизнес платит зарплату на уровне минимальной или ниже — ставка будет прежней. Пониженная ставка означает выпадающие доходы для Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования.
Небольшие компании, а также индивидуальные предприниматели, которые на фоне кризиса и ограничительных мер окажутся в тяжёлой финансовой ситуации, смогут получить отсрочку по обслуживанию кредита на ближайшие шесть месяцев.
Ради того, чтобы создать малому и среднему бизнесу стимул поднимать сотрудникам зарплаты, ставку страховых взносов глава государства предложил снизить с 30% до 15%, но пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. При этом новые ставки планируется сохранить и после отмены антикризисных мероприятий.
Напомним, что 25 марта президент России выступил с предложением освободить небольшие компании от уплаты всех налогов, кроме налога на добавленную стоимость, на шесть месяцев. Микропредприятиям с численностью сотрудников до 15 человек и выручкой до 120 млн рублей в год также дадут отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.
Также вводится полугодовой мораторий для заявлений о банкротстве.