26 марта президент России Владимир Путин проводит встречу с предпринимателями. Мероприятие планировалось в Санкт-Петербурге, в здании фармакологической компании «Северная звезда». Однако в связи с обращением к гражданам по поводу эпидемии коронавируса встречу было решено провести в Москве.

Как отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, участие в саммите G20, который также состоится 26 марта в режиме видеоконференции, глава страны также примет, находясь в Москве.