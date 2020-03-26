Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции перестали посещать кафе и рестораны, в связи с чем пришлось сократить число посадочных мест. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«Во всех обследованных объектах приняты меры по усилению дезинфекционного режима, в предприятиях общественного питания примерно на 10% сокращено количество посадочных мест в связи с отсутствием посетителей», — уточнил начальник управления торговли и бытового обслуживания города Константин Тихонов.

ИА REGNUM ранее сообщало, что сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявлял о принятии «в кратчайшее время» мер дополнительной поддержки малого и среднего бизнеса. В настоящее время известно, что убытки из-за сокращения пассажиропотока потерпят автотранспортные предприятия.

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