Москва, , 11:34 — REGNUM В условиях экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, Банк России не делает почти ничего, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 26 марта корреспонденту ИА REGNUM.

«Нет никаких действий ЦБ. Банк России не делает почти ничего. Это как «Титаник», который полным ходом идёт на айсберг, а капитан не пытается свернуть и даже не объявляет тревогу. Ничего. Стоит, курит, и у него всё хорошо. Вот у госпожи Набиуллиной, судя по всему, тоже всё хорошо, — сказал Делягин. — На мой взгляд, это или неадекватность? или невменяемость. Безусловно, она могла бы, как в 2014 году, задрать ставку рефинансирования и нанести тем самым смертельный добивающий удар по российской экономике. И я боюсь, что она это ещё сделает. А разумных действий с её стороны я пока не вижу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал Банк России за то, что тот не рассматривает текущую ситуацию как кризис и, соответственно, показывает, что не намерен предпринимать решительных действий, направленных на улучшение финансовых условий в стране, пока кризис не проявит себя в полной мере.

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