Москва, 26 марта 2020, 11:34 — REGNUM В условиях экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, Банк России не делает почти ничего, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 26 марта корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал Банк России за то, что тот не рассматривает текущую ситуацию как кризис и, соответственно, показывает, что не намерен предпринимать решительных действий, направленных на улучшение финансовых условий в стране, пока кризис не проявит себя в полной мере.
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