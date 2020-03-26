Ярославль, , 11:33 — REGNUM АО «Ярославская электросетевая компания» стало лауреатом конкурса Министерства энергетики Российской Федерации за звание социально ответственной компании в энергетике в 2020 году.

Фото АО «ЯрЭСК»

Проект АО «ЯрЭСК» по созданию комфортных условий жизни садоводам признан одним из лучших социальных проектов в России. Компания отмечена дипломом и специальным знаком. Всего в конкурсе приняли участие 66 компаний энергетической отрасли. Названы победители в 11 номинациях конкурса и выделены 15 лучших проектов.

Комментируя министерскую награду, генеральный директор АО «ЯрЭСК» Игорь Шарошихин сказал, что считает достойной оценку работы, проводимой на территории Ярославской области по решению острой социальной проблемы обеспечения надежного и качественного электроснабжения садоводческих и огороднических участков.

«Подавляющее большинство жителей области так или иначе ведут садоводческое, огородническое или дачное хозяйство. Совместными усилиями мы повышаем качество загородной жизни, создаем благоприятные условия жителям региона, обеспечиваем комфортное проживание в СНТ».

Напомним, с 2013 года во взаимодействии с Ярославским областным союзом садоводческих, огороднических некоммерческих объединений АО «ЯрЭСК», при поддержке правительства Ярославской области и компании «Россети центр», реализует первый в России проект по консолидации и восстановлению электросетевых комплексов садоводческих некоммерческих товариществ на территории области.

В рамках областной Программы развития электроэнергетики за шесть лет АО «ЯрЭСК» консолидировало проблемные электросети 145 СНТ в 11 муниципальных районах Ярославской области и реконструировало их с применением энергоэффективных технологий.

В настоящее время мероприятия программы обеспечили надежное и качественное электроснабжение 85 000 садоводов. К концу 2024 года численность садоводов-огородников, которые снимут с себя бремя содержания электросетей, может составить около 170 000 человек.

Программа имеет многочисленные благодарные отзывы ярославцев, Союза садоводов России, органов местного самоуправления и общественных организаций Ярославской области.

Добавим, что были отмечены и заслуги руководства «ЯрЭСК». Игорь Шарошихин назначен исполняющим обязанности заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго».

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославские СНТ переходят на прямые договоры по поставкам электричества