Ярославль, 26 марта 2020, 11:31 — REGNUM Пригородный поезд «Иваново — Ярославль» укоротит свой путь, исключив из него Ярославскую область. Об этом сообщает официальный сайт «Северной пригородной пассажирской компании».
Поезда будут ходить только до Нерехты Костромской области. Причиной стал отказ от софинансирования перевозок со стороны Ярославской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобный вопрос в феврале возник по другой межрегиональной электричке — «Ярославль — Александров». Правительство Ярославской области также хотело отказаться от него из-за маленького пассажиропотока и больших затрат на субсидирование перевозок. Но затем губернатор Дмитрий Миронов принял решение сохранить электричку.
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