Москва, , 11:27 — REGNUM Банк России создал в стране такие условия, когда кредит запретительно дорог, и это закрывает возможности для кредитования реального сектора, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 26 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя критические высказывания бизнесмена Олега Дерипаски по поводу политики Центрального банка России.

«Дерипаска, который призывает снизить ставку рефинансирования, сделать кредит дешёвым и доступным для экономики, прав, — сказал Делягин. — Сегодня кредит запретительно дорог, и более того, Банк России специально разработал систему нормативов, которые фактически запрещают банкам кредитовать реальный сектор. Но Дерипаска не уточняет следующий шаг — если сделать деньги дешёвыми, то они все придут на валютный рынок. Сразу. Причём безотносительно к коронавирусу, падению индекса Доу-Джонса и прочему. Даже если всё идеально, нефть стоит 140 долларов за баррель и у нас экономический рост 5% — так вот, даже в этих условиях деньги всё равно придут на валютный рынок».

Поэтому, как пояснил экономист, если снижать ставку рефинансирования, то нужно ограничить финансовые спекуляции. Это абсолютно необходимо и, как призвал не забывать Делягин, все крупные страны, ставшие развитыми, добились этого только потому, что ограничивали финансовые спекуляции.

«Но госпожа Набиуллина не может ограничивать финансовые спекуляции. Либералов, выступающих против финансовых спекуляций, не бывает», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дерипаска заявил, что Банк России «либо не осознаёт глубину нарастающих проблем, либо пытается их скрыть».

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