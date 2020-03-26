Москва, 26 марта 2020, 11:27 — REGNUM Банк России создал в стране такие условия, когда кредит запретительно дорог, и это закрывает возможности для кредитования реального сектора, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 26 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя критические высказывания бизнесмена Олега Дерипаски по поводу политики Центрального банка России.
Поэтому, как пояснил экономист, если снижать ставку рефинансирования, то нужно ограничить финансовые спекуляции. Это абсолютно необходимо и, как призвал не забывать Делягин, все крупные страны, ставшие развитыми, добились этого только потому, что ограничивали финансовые спекуляции.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дерипаска заявил, что Банк России «либо не осознаёт глубину нарастающих проблем, либо пытается их скрыть».
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