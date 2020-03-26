Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM

У малого бизнеса две основные проблемы — падение курса рубля и непрекращающееся административное давление, именно этими вопросами стоит заняться, чтобы по-настоящему помочь предпринимателям, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 26 марта, глава петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя обращение Владимира Путина к нации.

Как сообщалось ранее, президент в своём обращении 25 марта объявил о том, что следующая неделя, 30 марта — 5 апреля, во всей стране будет нерабочей и оплачиваемой, а также предложил ряд мер поддержки граждан, экономики и бизнеса.

«Предложенные меры можно было бы назвать разумными, только они не очень стыкуются с нашей реальной ситуацией. Как работодатели будут отправлять граждан на оплачиваемые каникулы? Далеко не у всех есть необходимые запасы. Отсрочка по платежам вместо их отмены — это, конечно, приятно, но поможет это не больше, чем носовые платки при серьёзной болезни.

У малого бизнеса сейчас две основные проблемы. Первая — падение курса рубля. Почти все товары так или иначе зависят от экспортной составляющей, поэтому почти все цены так или иначе вырастут.

Вторая проблема — многолетнее и непрекращающееся давление на малый бизнес, который выжимают из торговли, из гостиничной сферы, и это, скорее всего, не конец. В нашей парадигме государство заботится прежде всего об олигархах.

Из этих двух основных проблем следуют и две основные меры, которые необходимы. Банк России должен сделать всё возможное, чтобы вернуть рубль в нормальное состояние. А бизнес нужно прекратить давить административными мерами», — отметил Алексей Третьяков.