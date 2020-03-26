Чебоксары, , 11:13 — REGNUM В Чувашии в отношении обанкроченной компании «СУОР», которая застраивала микрорайон Садовый в Чебоксарах, могут ввести внешнее управления. Данный вопрос вынесен на рассмотрение кредиторов и собрание дольщиков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

На 28 апреля в Чебоксарах назначены собрания кредиторов должника и участников строительства. В повестке дня — рассмотрение обращения в Арбитражный суд Чувашии с ходатайством о прекращении конкурсного производства и переходе к внешнему управлению в отношении ООО «СУОР» сроком на 18 месяцев. Также будут обсуждены кандидатуры внешнего управляющего.

Как сообщало ИА REGNUM, на 13 апреля назначено судебное заседание по рассмотрению проекта мирового соглашения между компанией-банкротом и его кредиторами, а также дольщиками. Напомним, в четвёртую очередь включены требования кредиторов на общую сумму 2 961 296 199,99 рублей. В числе крупных кредиторов — Сбербанк и налоговая служба. В реестр требований дольщиков включены требования 583 человек.

ООО «СУОР» признано банкротом в мае 2019 года.

Отметим, внешнее управление представляет собой процедура в деле о банкротстве, применяемая к должнику для восстановления его платежеспособности с передачей полномочий по управлению должником внешнему управляющему.

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