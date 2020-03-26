Грозный, , 11:12 — REGNUM В Чеченской Республике начались весенние полевые работы. В 2020 году под посевы сельхозкультур будет отдано в общей сложности 270 тыс. гектаров земли. Из них более половины — 157,2 тыс. га — засеяно осенью озимыми, сообщили в минсельхозе региона.

Аграриям предстоит весной посеять яровые на площади 102 тыс. га. Под многолетними травами находятся 11 тыс. га. Таким образом, по сравнению с прошлым годом площадь посевов под урожай 2020 года увеличится на 10,8 га.

По данным сельскохозяйственного ведомства, озимые перенесли зимний период хорошо. Сильных морозов в текущем году не было.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года аграрии Чечни при севе озимых сделали ставку на пшеницу и ячмень. Под ними занято 86% посевной площади — 94,5 тыс. га и 27,6 тыс. га соответственно.