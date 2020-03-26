Санкт-Петербург, , 11:08 — REGNUM

Президент России предложил разумные меры поддержки экономики, но их следовало бы напомнить, и прежде всего — обратить внимание на поведение госбанков, для которых их прибыль остаётся единственной задачей, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 26 марта, глава Ассоциации промышленников и предпринимателей Петербурга Сергей Фёдоров, комментируя обращение Владимира Путина к нации.

Как сообщалось ранее, президент в своём обращении 25 марта объявил о том, что следующая неделя, 30 марта — 5 апреля, во всей стране будет нерабочей и оплачиваемой, а также предложил ряд мер поддержки граждан, экономики и бизнеса.

« Считаю, что реакция главы государства соответствует сложившейся обстановке. Предложены своевременные меры.

Больше всего радует решение о сокращении определенной налоговой нагрузки, прежде всего в отношении отчислений в социальные фонды. Налоговые каникулы — тоже весьма положительное решение.

Следовало бы также освободить малый и средний бизнес от уплаты арендных платежей по тем помещениям, которые арендуются у властей регионов. Платить в этот период будет просто нечем. Мы уже обратились с соответствующим предложением.

Также следовало бы на этот период воздержаться от всех проверок, которые не связаны с жизнью и здоровьем людей. Кроме того, я бы отметил, что государству не следует раздавать деньги бизнесу, эффективным это не будет. Деньгами надо помогать гражданам — для поддержания спроса.