Екатеринбург, , 11:00 — REGNUM Депутат свердловского Заксобрания и глава компании Brozex Вячеслав Брозовский начал перевод своих работников на полставки. Информацию подтвердил сам парламентарий.

Как передаёт портал Е1, оптимизация предприятия началась с начала марта 2020 года. Уже тогда в компании подготовили бланки заявлений, которые должны подписать сотрудники и направить в адрес руководства компании.

«Делали заранее, понимая перспективы», — сказал Брозовский.

Компания поставляет строительные и отделочные материалы. Объёмы производства сейчас будут снижаться, признал руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 13 случаев заражения коронавирусом. Президент РФ Владимир Путин накануне выступил с антикризисными предложениями по оздоровлению отечественной экономики.

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