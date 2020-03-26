Тбилиси, , 10:54 — REGNUM Помощь Грузии в борьбе с распространением коронавируса пообещал глава Азиатского банка развития (АТР) Масацугу Асакава 26 марта в разговоре с министром финансов Грузии Иване Мачавариани. Сообщение об этом было размещено на сайте международного банка.

Сообщается, что Мачавариани в разговоре выразил признательность АТР за постоянную поддержку с его стороны. Также, в ходе беседы, Асакава отметил, что Грузия переживает «двойной шок» из-за распространения коронавируса. Это критическим образом сказалось на туризме и привело к низким ценам на нефть.

«18 марта 2020 года Азиатский банк развития объявил о выделении первоначальной помощи в размере около 6,5 млрд долларов США в ответ на пандемию COVID-19 для развивающихся стран-членов, включая основные потребности Грузии», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что курс лари, национальной валюты Грузии, в последнее время стремительно снижается. 13 марта он упал до исторического минимума: 2,9942 GEL/$1. Чтобы его укрепить, грузинский Нацбанк продает на валютном аукционе имеющиеся запасы иностранной валюты.

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