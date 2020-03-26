Москва, , 10:25 — REGNUM Чем больше в финансовом плане развита та или иная страна (США, Япония, ЕС), тем более серьезная там ситуация с коронавирусом, считает экономист Василий Колташов. Об этом он заявил 25 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

«Тем сильнее истерия и паника, — уверен экономист. — Тем большее там напряжение, тем более чрезвычайной является обстановка. Эта связь не случайна. Дело в том, что главное, что сейчас происходит — это не то, что упали мировые цены на нефть и на продовольствие или что ФРС объявила, что будет тушить пожар на финансовых рынках выделением триллионов долларов. Самое главное событие это то, что полное фиаско терпит монетаристская, неолиберальная антикризисная политика. Она разбивается в мелкие осколки, и ничего от нее не остается. Именно это грандиозное событие прикрывает сейчас истерия по поводу коронавируса на Западе. В других странах эта тема прикрывает экономический кризис».

Как подчеркнул Колташов, неолиберальная эпоха заканчивается, а неомеркантильная уже зародилась.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Всемирной торговой организации Роберто Азеведо заявил, что снижение экономических показателей, которое вызовет пандемия нового коронавируса, может превзойти отрицательные результаты мирового финансового кризиса 2008 года.