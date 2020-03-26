26 марта 2020 | Время чтения 4 мин

Галина Смирнова, , 10:16 — REGNUM Безналичная оплата сейчас крайне важна вовсе не потому, что государство или Центробанк хочет усилить контроль над доходами и расходами граждан. Во-первых, известный факт — деньги являются источником заразы. Кто только не держал в руках купюры и монеты. Во-вторых, во время кризиса не исключены спекулятивные махинации с деньгами. Кризис как раз самое подходящее время для разного рода спекулянтов и мошенников. В-третьих, государство приступает к антикризисным мерам, оказанию помощи бизнесу и населению. Помощь будет оказываться в ущерб бюджету. Это незапланированные расходы. Если компании реализующие товары и предоставляющие услуги будут проводить деньги мимо кассы, то эти деньги могут не вернутся в оборот, а значит не будут участвовать и без того в сжимающемся ВВП страны, сводя на нет все меры поддержки. То есть эти реальные обеспеченные деньги будут выводиться из оборота экономики, не работать на экономику, что грозит усугублением кризиса.

Флаг России

Кроме того, государство так и не успело провести маркировку товаров, откуда сейчас будет прибывать товар в Россию, что это за товар, какого качества, или кто его будет производить внутри страны, опять же — в каком количестве, а главное какого качества (что крайне важно знать, когда мир вступает на путь биологических войн), будет являться неизвестной составляющей. Когда возникает слишком много неизвестных, управлять экономикой сложно. В кризисное время особенно. Бюджет не резиновый, запасы ФНБ — не вечные, копились долго, а проесть их можно быстро, и ладно бы с пользой, а то ведь может выйти наоборот!

При неизвестных составляющих сложно будет понять и то, какой именно бизнес острее всего нуждается в помощи. Где возникают провалы, а где избыток средств. Согласитесь, когда компания проводит полученные доходы мимо кассы, несмотря на прибыль и процветание, она по-прежнему сможет продолжать утверждать, что ей или только ей и нужна помощь, в то время, когда другие компании будут банкротиться. Поэтому в этом смысле рекомендации Центробанка российским банкам при работе с клиентами «обращать их внимание на приоритетное использование именно безналичной формы оплаты товаров и услуг соответствуют положению сегодняшних дел.

Уже сейчас, когда паникеры кинулись скупать продукты впрок, они создали перевес доходов одних компаний и производителей товаров в ущерб другим. Более того созданный информационный ажиотаж на медицинские маски, позволил спекулянтам не только заработать, но и создать угрозу для всего общества. Как государству понять, сколько масок было куплено реально, а сколько было задержано на складах для роста цен на них? А так же, как определить торговые сети специально задерживают товар на складах для создания ажиотажа и роста цен, что может повлечь инфляцию или действительно испытывают дефицит товаров или наоборот, спроса?

Российские ретейлеры пошли «кто в лес кто по дрова». Как заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко, после закрытия границы из-за ситуации с коронавирусом, российские ретейлеры обратились с просьбой о поставках белорусской продукции, чтобы избежать дефицита. А был ли дефицит? Как это понять? Да и в принципе, почему, российские деньги должны утекать в бюджет Белоруссии, тем более, когда у нас есть свои предприниматели, ищущие сбыт своей продукции?

Если был дефицит, значит, всё раскупили? Тогда почему ретейлеры просят правительство о помощи. Как сообщал ИА REGNUM в письме, направленном на имя Михаила Мишустина и министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова говорится, что из-за распространения коронавируса и вводимых в рамках борьбы с распространением инфекции ограничительных мер, отдельные сети потеряли от 20 до 90% оборота. Да, в письме указывается, что ситуация коснулась операторов розничной торговли непродовольственными товарами, кафе и ресторанов, кинотеатров, детских развлекательных центров. Что, разве никто не скупал такие непродовольственные товары, как туалетная бумага или хлорка с мылом? Разве жизнь успела настолько остановиться, что люди перестали вовсе покупать товар в привычном ежедневном режиме? Разве никто не покупал любимый кофе или булочку? В это верится с трудом. Но как оценить реальные «потери» ретейлеров? А главное, как проследить за тем, чтобы полки магазинов в критические для страны дни, были не только полны, но и загружены безопасными товарами, чтобы российские ретейлеры не спекулировали на ситуации, повышая цены, тем более, когда нет для этого никаких оснований.

Поэтому относиться к данной рекомендации ЦБ стоит спокойно, не ища подвоха, во всяком случае, пока. Это как со взятками — не желаете коррупции, не поощряйте её, не давайте взяток! Хотите быстрее выбраться из кризиса, не хотите, восполнять налогами из своего кармана дефицит бюджета вместо бизнеса, кующего прибыль мимо кассы, платите в кассу! Правила «игры» предельно ясны.