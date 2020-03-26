Москва, 26 марта 2020, 10:04 — REGNUM Для заемщиков, которые ушли на больничный в результате COVID-19, банк ВТБ запускает программу помощи, в рамках которой они смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев. Об этом 26 марта ИА REGNUM сообщила пресс-служба ВТБ.
Кроме того, уточняется, что клиенты сохраняют возможность воспользоваться оформленными страховыми программами, которые дают возможность получить страховые выплаты для компенсации ежемесячных платежей по кредитам в связи с временной нетрудоспособностью или госпитализацией.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ исходит из того, что российсике банки и финансовые институты будут учитывать сложную ситуацию, в которую могут попасть их клиенты в связи с распространением коронавируса.
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