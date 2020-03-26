Москва, , 10:00 — REGNUM К 26 марта оказались во многом «отыграны» исчерпаны факторы локального укрепления рубля в начале недели из-за увеличения предложения долларов в мировой экономики со стороны властей США, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Нефтяные котировки практически не растут. Они находятся несколько дней на низком уровне в районе $27 за баррель Brent под воздействием снижения спроса из-за всё новых ограничений деловой и потребительской активности во многих странах.

Негативом для рубля может стать и объявление следующей недели нерабочей, что бьёт по экономике страны.

С другой стороны, рубль поддерживается тем, что ЦБ России не снизил ключевую ставку, тогда как мировые центробанки удешевляют своё финансирование. Поэтому российские активы локально могут быть привлекательны для инвесторов.

В результате действия противонаправленных драйверов, 26 марта есть вероятность движения курса рубля в диапазоне 77,60−78,90 с тяготением в верхнюю часть данного коридора», — считает эксперт.

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