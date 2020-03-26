Петропавловск-Камчатский, , 09:59 — REGNUM В Камчатском крае детские сады на «коронавирусные каникулы» закрывать не будут. Но родители смогут не водить детей в детский сад, если сами не должны будут идти на работу. Плата за дни, что ребёнок детский сад не посещал, взиматься не будет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Как пояснили в министерстве образования, совсем закрыть детские сады нельзя, поскольку определенные категории родителей в предстоящую неделю будут работать.

Сейчас в минобразования края определяют точное количество групп в детских садах, которые будут работать в период недельных каникул.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке все школы и вузы переводятся на дистанционное обучение.