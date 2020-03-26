Москва, , 09:51 — REGNUM В России разработают меры по государственной поддержке сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости, сообщается на сайте правительства РФ.

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Меры поддержки поручил подготовить Минэкономразвития, Минпромторгу и Минфину Координационный совет при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Отмечается, что данные меры направлены на повышение устойчивости российской экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России совместно с Центробанком готовы ввести дополнительные меры поддержки граждан и экономики.

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