Сеул, , 09:49 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody’s пересмотрело свой прогноз относительно темпов роста экономики Южной Кореи на 2020 год. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей агентства.

По их словам, в текущем году темпы экономического роста страны составят 0,1%. Ранее, 9 марта, аналитики понизили свой прогноз с 1,9% до 1,4%.

Эксперты считают, что в первой половине года экономика стран G20 оказалась под беспрецедентным негативным влиянием коронавируса нового типа.

Отметим, что ранее другие рейтинговые агентства также понизили свой прогноз темпов роста экономики Южной Кореи. Аналитики Standard & Poor's (S&P) сократили темпы роста с 1,1% до — 0,6%, а Fitch — с 2,2% до 0,8%.

По мнению экспертов Moody’s, в следующем году темпы экономического роста Южной Кореи составят 2,5%, что на 0,1% ниже по сравнению с предыдущим прогнозом.

Общий прогноз стран G20 составит минус 0,5% (-0,5%), в ноябре прошлого года (до вспышки коронавируса) показатель составлял 2,6%. Темпы роста экономики Китая в текущем году составят 3,3%, США — минус 2% (-2%), Японии — минус 2,4% (-2,4%).