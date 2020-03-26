Чебоксары, , 09:42 — REGNUM В столице Чувашии планируют увеличить ежегодную разовую выплату участникам Великой Отечественной войны с 500 рублей до 1 тыс. рублей. Соответствующий проект решения внесён на рассмотрение городского собрания депутатов Чебоксар, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Изменения планируется внести в документ «О ежегодной разовой денежной выплате отдельным категориям граждан». Это касается участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников, вдов погибших воинов и бывших несовершеннолетних узников концентрационных лагерей. В настоящее время ежегодно они получают 500 рублей в качестве разовой выплаты.

В связи с 75-летием Победы и «в честь 100-летия автономии республики» предлагается увеличение суммы ежегодной разовой денежной выплаты до 1 тыс. рублей. Принятие данного решения потребует дополнительно в 2020 году 943 тыс. рублей из бюджета города Чебоксары — всего на эти цели планируется направить 1,6 млн рублей.

По данным администрации Чебоксар, в настоящее время данные выплаты получают 2323 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии единовременные выплаты ветераны Великой Отечественной войны в честь 75-летия Победы получат до 9 мая. Каждый получит по 25 тыс. рублей из республиканского бюджета. С учётом федеральных выплат общая сумма для каждого ветерана составит 100 тыс. рублей.

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