Москва, , 09:35 — REGNUM Госдуме на следующей неделе предстоит принять два законопроекта о банкротстве: введение моратория на банкротство юридических лиц, а также инициативу по внесудебной процедуре банкротства физлиц, сообщил глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне пандемии коронавируса президент РФ Владимир Путин предложил ввести сроком на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов. Глава профильного комитета Госдумы Николаев видит «подводные камни».

«Везде есть свои «подводные камни». При введении моратория, конечно, всегда возникает вопрос, а что будет после его окончания? В любом случае, банкрот тянет за собой поставщиков и субподрядчиков. Нам здесь предстоит снять риски для малого и среднего бизнеса. На мой взгляд, важно, спасая больных, не потопить здоровых», — рассуждает парламентарий в Facebook.

Что касается банкротства физлиц, то есть вопросы, связанные с оплатой услуг арбитражных управляющих. Николаев напомнил, что в 2019 году Минэкономразвития упразднил Национальное объединение арбитражных управляющих.

«Теперь работаем над определением универсального манизма оплаты их услуг, вне зависимости от географической привязки», — сообщил Николаев.

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