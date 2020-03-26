Махачкала, , 09:40 — REGNUM Федеральные власти планируют выделить Дагестану в 2021—2022 годы 2,2 млрд рублей на реализацию федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам видеоконференции, прошедшей 25 марта под руководством министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.

«В проекте бюджета РФ на 2021 год для Дагестана предусмотрено 900 млн рублей на реализацию федерального проекта «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология». На 2022 год эта сумма увеличится и достигнет 1,3 млрд рублей», — приводятся в сообщении слова заместителя министра строительства РФ Максима Егорова.

Отметим, что в 2019 году на реализацию мероприятий по федеральному проекту «Чистая вода» Дагестану было выделено 143,5 млн рублей. На эти средства удалось завершить строительство пяти объектов водоснабжения.