Сеул, , 09:28 — REGNUM Правительство КНР разрешило въезд на территорию страны представителям южнокорейских предприятий. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей LG Display.

По их словам, около 290 представителей компании вылетели из международного аэропорта «Инчхон» в Гуанчжоу 26 марта в 8:55 по местному.

Известно, что южнокорейская компания планировала завершить строительство линии по производству OLED-панелей в первом квартале года, однако в связи с распространением коронавируса по Китаю южнокорейские рабочие покинули страну.

Напомним, что с 21 марта власти Гуанчжоу ввели бесплатный досмотр прибывающих, а также ввели двухнедельный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Вьетнама и Индии также сделали исключения для въезда представителям южнокорейских предприятий, среди которых LG Electronics, LG Display, LG Innotek, Samsung Display, Samsung C&T и KIA Motors.

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