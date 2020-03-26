Амстердам, , 09:07 — REGNUM Выступая 25 марта в нижней палате парламента, министр финансов Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что несмотря на государственную поддержку, банкротства вследствие коронавирусного кризиса неизбежны. По его словам, даже самые оптимистические сценарии развития событий предполагают наступление рецессии.

В ближайшие месяцы и до начала лета правительство выделит 15−20 миллиардов евро на экстренную помощь предприятиям. Депутаты дали высокую оценку намеченным мера, но заявили о необходимости быстрой их реализации.

В свою очередь, Хукстра выразил своё понимание озабоченностью депутатов, которые считают, что правительственные меры не должны быть направленными на поддержку компаний, которые в них не нуждаются, или в которых руководство получает сверхвысокую зарплату.