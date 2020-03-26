Барнаул, , 09:05 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») полагает, что у государства не возникнет финансовых затруднений в связи с увеличением с апреля 2020 года выплат по больничным листам. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM прозвучавшее в обращении президента РФ предложение об улучшении условий выплат по больничным в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, он пояснил:

«Думается, пока речи о нехватке денежных средств на оплату больничных, пособий, налоговых льгот идти не может благодаря грамотной бюджетной политике, аккумуляции больших средств в виде золотовалютного запаса и запасов Фонда национального благосостояния. Вливания из этих источников, по мнению многих экспертов, способны поддерживать экономику России в течение нескольких лет».

Как уже сообщало ИА REGNUM, после президентского обращения к нации, состоявшегося 25 марта, в Министерстве труда РФ пообещали увеличить выплаты по больничным уже с апреля 2020 года. Новый порядок может затронуть 2,3 млн граждан России. На эти цели будет выделено семь миллиардов рублей.

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