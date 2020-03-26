Москва, , 08:20 — REGNUM Торги по нефти 25 марта закрылись снижением на 0,63%, до $27,42. На европейской сессии цена на Brent снижалась до $25,75 на фоне снижения спроса на нефть и нефтепродукты из-за падения мировой экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Котировки снизились, несмотря на ожидания, что США одобрят пакет помощи на 2 трлн долларов, чтобы остановить экономические последствия пандемии коронавируса. Сильно упал спрос на авиатопливо, поскольку все больше правительств объявляют общенациональные блокировки, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Данные от минэнерго США показали, что на неделе 14−20 марта запасы нефти в стране выросли на 1,6 млн баррелей, до 455,4 млн баррелей (прогноз был +2,774 млн баррелей).

Запасы бензина сократились на 1,5 млн баррелей (прогноз был — 1 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 678 000 баррелей (прогноз был — 1,6 млн баррелей). Добыча нефти в США снизилась на 100 тыс. баррелей, до 13,0 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 26 марта, на торгах в Азии цена на нефть продолжает консолидироваться на уровне $27,10. Если нефть не подорожает сегодня до $30,50, то возрастут риски упасть до $20 за баррель.

Сенат США одобрил пакет помощи. С ростом фондовых индексов на торгах в Европе можно попытаться прорваться к уровню $30,50. Поддержка находится на уровне $24,60.

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