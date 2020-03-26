Уфа, , 08:20 — REGNUM В Башкирии начали ремонтировать подъезды по программе текущего года. Об этом 25 марта сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, в текущем году до начала учебного года планируется отремонтировать в два раза больше подъездов, чем было отремонтировано в прошлом году. Всего в 2020 году будет отремонтировано 3382 подъезда в 1151 доме.

Отмечается, что в 1582 подъездах уже определили подрядчиков, они начинают работу.

Глава Башкирии сообщил, что до 2024 года будут отремонтированы порядка 20 тысяч подъездов. При этом были изучены ошибки прошлых лет. Поэтому чиновники рассчитывают, что объем работ, на выполнение которого в прошлом году понадобилось 14 месяцев, будет выполнен за семь месяцев.

Радий Хабиров подчеркнул, что основным является требование об обязательном обсуждении ремонтных работ с жителями. Работы начинаются после их одобрения. При этом жители должны участвовать и в приемке работ. Без этого выплаты подрядчикам производится не будут.

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