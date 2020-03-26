Москва, , 08:15 — REGNUM Падение оборота сетевого и несетевого ретейла в России, а также малого торгового бизнеса, ресторанов, кафе и торговых центров составляет 50−80%. Об этом говорится в обращении торговых ассоциаций на имя главы правительства Михаила Мишустина, 26 марта сообщает РБК.

Обращение подписали ассоциация компаний розничной торговли, ассоциация компаний интернет-торговли, ассоциация малоформатной торговли и организация «Опора России».

Представители торгового бизнеса выразили беспокойство падением рынка из-за распространения коронавирусной инфекции. По их данным, потребительский рынок России может вернуться к уровню конца XIX — начала XX века.

Представители указанных ассоциаций считают, что весь потребительский сектор необходимо «поставить на паузу». В частности, предлагается отменить НДС, налог на имущество, НДФЛ, арендную плату на землю, ограничить максимальную ставку кредитования и снять сезонные ограничения на движение грузового транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта собственники торговых центров обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой о поддержке из-за спада, вызванного распространением коронавирусной инфекции.