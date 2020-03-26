Москва, , 08:13 — REGNUM Торги по рублевым парам 25 марта закрылись разнонаправленно. Пара доллар/рубль снизилась на 0,04%, до 78,25 руб., тогда как пара евро/рубль повысилась на 0,73%, до 85,10 руб. Разнонаправленная динамика была вызвана снижением цен на нефть на европейской сессии, а также общим ослаблением доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

На американской сессии рубль отыграл все потери у доллара на фоне восстановления цен на нефть, но сдал позиции евро из-за высокого спроса на него на рынке Форекс.

Доллар США снизился к основным валютам после того, как американские сенаторы и чиновники администрации Трампа достигли соглашения о пакете стимулирующих мер на сумму 2 трлн долларов.

Рубль практически не отреагировал на обращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом. Вирус и так ослабил мировую экономику, включая российский рубль, поэтому рынок спокойно отреагировал на речь российского президента.

Настрой на рынках акций с открытием торгов в США улучшился. По итогам дня основные американские фондовые индексы продемонстрировали рост от 1 до 2,4%.

Сегодня, 26 марта, на торгах в Азии цена на нефть продолжает консолидироваться на уровне 27,10. Из-за коронавируса снизился спрос на нефть и нефтепродукты. Сенат США одобрили пакет стимулирующих мер на сумму 2 трлн долларов.

Если нефть не подорожает сегодня до $30,50, возрастут риски упасть до $20 за баррель. Соответственно рубль тоже обновит минимум против доллара США.

Сегодня у продавцов доллара есть время исправить ситуацию. Для начала нужно вернуться к уровню 77, а 27 марта начать день ниже 77 руб. В этом случае падение пары усилится до 75 руб.

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