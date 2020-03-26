Женева, Швейцария, , 07:43 — REGNUM Снижение экономических показателей, которое вызовет пандемия нового коронавируса, может превзойти отрицательные результаты мирового финансового кризиса 2008 года, заявил глава Всемирной торговой организации Роберто Азеведо, 25 марта сообщается на сайте ВТО.

По его словам, последние прогнозы говорят именно об этом сценарии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что из-за коронавируса рецессия мировой экономики, которая будет наблюдаться в 2020 году, может быть более серьезной, чем кризис 2008—2009 годов.

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