Курган, , 07:03 — REGNUM В Зауралье снова снизился прожиточный минимум. Постановление правительства Курганской области от 23 марта 2020 года № 54 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Курганской области за IV квартал 2019 года» опубликовано на портале правовой информации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Установлена величина минимума за IV квартал 2019 года в расчёте на душу населения в размере 9 795 рублей. Для трудоспособного населения — 10 466 рублей, пенсионеров — 8 148 рублей, детей — 10 200 рублей.

В III квартале 2019 года прожиточный минимум в Курганской области составлял на душу населения 10 165 рублей. По сравнению со II кварталом он был меньше на 57 рублей

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