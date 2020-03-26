Южно-Сахалинск, 26 марта 2020, 07:03 — REGNUM 300 тыс. медицинских масок дополнительно приобрело правительство Сахалинской области. Изделия поступят на остров на следующей неделе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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В продаже в аптечной сети находятся 50 тыс. масок. В новой партии будет 200 тыс. одноразовых и 100 тыс. многоразовых масок.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалина закупили специальное медоборудование для лечения COVID-19 на 60 млн рублей.