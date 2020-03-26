Вашингтон, , 06:48 — REGNUM Американский сенат большинством голосов проголосовал за проект закона о стимулирующих экономических мерах, направленных на преодоление последствий коронавируса. Трансляцию заседания ведётся на сайте верхней палаты Конгресса.

Законопроект предполагает финансирование предприятий и отраслей на общую сумму $2 трлн. За него проголосовали 90 сенаторов из 100.

Перед поступлением документа на подпись президенту США Дональду Трампу его должны одобрить в Палате представителей.

Напомним, США входят в пятёрку стран, наиболее пострадавших от нового коронавируса. По состоянию на вечер 25 марта число летальных исходов в США достигло 784 при количестве заразившихся 54 916 человек.

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