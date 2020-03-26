Москва, , 06:37 — REGNUM Новое российское производство тестов на коронавирус будет развёрнуто на базе созданной компании «Медпромресурс» в ближайшее время, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью газете «Коммерсант».

"Уже в ближайшее время мы планируем начать производить более 1 млн тестов и более 1 тыс. портативных лабораторий в неделю», — сказал он.

По словам Дмитриева, названная компания создана для работы японской Mirai Genomics и российской «Генетические технологии», которые имеют опыт в создании эффективных систем тестирования вирусных заболеваний. Проект будет развиваться под брендом EMG — «Эвотэк-Мирай Геномикс».

Выпуск продукции будет осуществляться на мощностях предприятия «Эйдос Медицина» и завода ПОЗиС, входящего в «Ростех». При этом основную часть сырья для реагентов будет производить Институт биоорганической химии.

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