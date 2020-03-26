Чебоксары, , 06:36 — REGNUM В Чувашии пересчитают выплаты ветеранам труда за январь-март в сторону увеличения. Они будут проиндексированы на 9,4%. Соответствующий проект постановления поддержан 25 марта на заседании регионального правительства, в тот же день его подписал врио главы республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, будет проиндексирован размер ежемесячной денежной выплаты, которая предусмотрена труженикам тыла военных лет, ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. Размер индексации составит 9,38%.

По данным минтруда Чувашии, изменения в выплатах коснутся более чем 129 тыс. ветеранов труда и тружеников тыла, то есть свыше 40% граждан старшего поколения. В 2020 году на выплаты предусмотрено 1,95 млрд рублей.

По словам исполняющей обязанности министра труда Алёны Елизаровой, размеры пособий будут проиндексированы с 1 января 2020 года, а «перерасчёт и выплата пособий будет осуществлена в середине апреля».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время ветераны труда, постоянно или преимущественно проживающие в Чувашии, после установления им страховой пенсии и прекращения трудовой деятельности имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере 1100 рублей. В марте 125 229 ветеранов труда получили выплаты на общую сумму 139,57 млн рублей.