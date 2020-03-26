Чегдомын , , 06:34 — REGNUM На подходах к отдалённым населённым пунктам Хабаровского края, в железнодорожных вагонах, гниют тонны продуктов питания, а в самих поселениях нарастает дефицит продовольствия. Жители жалуются — власти безмолвствуют.

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Как выяснило ИА Востокмедиа, почти месяц жители посёлков Чегдомына и Нового Ургала Верхнебуреинского района пытаются обратить внимание регионального правительства на вопиющую проблему. Из-за задержек поставок грузов по железной дороге с прилавков исчезают всё новые и новые виды продуктов питания, даже самые необходимые.

Ситуацию уже назвали «Верхнебуреинской блокадой». Впервые на дефицит продуктов питания жители отдалённого района пожаловались в Instagram губернатора края Сергея Фургала ещё в начале марта. Железная дорога для жителей муниципалитета — дорога жизни, альтернативных путей сообщения нет.

Четырёх вагонов, которые с перебоями курсируют между Хабаровском и райцентром, катастрофически не хватает.

«Целенаправленно начали задерживать вагоны на Чегдомын. Гниют продукты в вагонах, в магазинах в Новом Ургале уже элементарно молока нет! Люди не могут привезти себе то, что купили в Хабаровске, в Москве. Первый тупик в Хабаровске закрыт, другой переполнен, дорог в Ургал нет! Как нам выжить! Вагоны добавлять не хотят, что за произвол там творится?!» — написали жители Верхнебуреинского района в Instagram губернатора.

На сегодняшний день ситуация ухудшилась. Люди пишут, что в магазинах уже практически ничего не осталось из еды — нет фруктов, молока, яиц, многих других продуктов из категории скоропортящихся. Нет элементарного — туалетной бумаги. В магазинах остались некоторые крупы и консервы.

Заявление губернатора Хабаровского края о льготах для малого бизнеса вызвало гнев жителей Верхнебуреинского района.

«Да вы с Чегдомыном проблему решить не можете! Посёлок голодный сидит», — написали жители в комментариях к новости в соцсетях.

Льготы, которые позволили бы предпринимателям Верхнебуреинского района работать не в убыток, местные просят с 2017 года. Но ничего не решается.

Губернатор, всё там же, в Instagram, сообщил, что «ситуация на контроле».

Между тем аналогичная история происходит уже и в других районах. В Instagram, где предприниматель из Ванино сообщила, что РЖД отменила вагоны, в которых можно было бы возить продовольствие, «из-за нерентабельности». Есть, правда, федеральная трасса Хабаровск — Лидога — Ванино, но её чаще именуют «дорогой смерти». В весеннюю распутицу по ней фуры с продуктами пройдут не всегда.

Как сообщало ИА REGNUM, сёла другого района в Хабаровском крае, района им. Лазо, остались без лекарств. В краевом предприятии «Фармация» прокомментировать ситуацию не смогли.