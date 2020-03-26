Новосибирск, , 06:08 — REGNUM В Новосибирской области предприняты меры для усиления продовольственной безопасности в условиях борьбы с угрозой распространения коронавируса.

«Для предприятий созданы условия, способные увеличить производственные мощности по изготовлению упаковки для производителей пищевой и фармацевтической промышленности», — уточнили в правительстве региона.

По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства области Андрея Гончарова, стоит задача — не допустить создание искусственного ажиотажа.

Об этом он заявил во время посещения ООО «Сити-пресс», которое занимается производством экологичной упаковки из картона для круп, макаронных, кондитерских изделий и фармацевтической продукции

«Расширение производственных мощностей предприятия, которые в настоящее время задействованы на 100%, было произведено с применением мер гарантийной государственной поддержки при кредитовании, — уточнил Гончаров. — Это позволит предоставить необходимый объём упаковки производителям бакалеи и фармацевтической продукции, работающим в Новосибирской области, создать возможность для наращивания объёмов производства продуктов питания на территории региона в целом».

Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске мощностей Безменовского элеваторного комплекса в Черепановском районе. За сутки он будет производить около 50 тонн гречки.

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