Кемерово, , 05:09 — REGNUM В Кузбассе увеличат размер поддержки медицинских работников государственных поликлиник, больниц и клиник. Региональный парламент принял соответствующие дополнения к закону о социальной поддержке медиков. Благодаря внедрению новых форматов сумма поддержки увеличится более чем на 300 млн рублей. Изменения приняты сразу в первом и втором чтениях. Дополнительные средства выделят из областного бюджета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В новой редакции закона говорится, что выпускники медвузов, принятые на работу после 1 января 2020 года участковыми врачами-терапевтами или врачами-педиатрами, единовременно получат пособие в размере 500 тысяч рублей. То же касается и выпускников медучилищ и колледжей — по специальности «Лечебное дело», которые трудятся медсёстрами и другими медработниками среднего звена.

«Цель этой поддержки — удержать молодых специалистов в Кузбассе и создать для них самые хорошие условия», — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв.

Выплаты будут получать и наставники. За год в общей сложности по 50 тысяч рублей за каждого прикреплённого специалиста.