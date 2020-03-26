Южно-Сахалинск, , 04:54 — REGNUM 60 млн рублей потратили власти Сахалинской области на приобретение специального оборудования для лечения коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

Читайте также: Коронавирус грозит тюрьмой: меры властей РФ для граждан — все новости

Средства выделены из Резервного фонда области по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Первая партия аппаратуры уже доставлена на острова.

В первой партии рейсом из Москвы доставлены электрокардиографы, инфузионная аппаратура, многофункциональные кровати. Расчёт закупки проводился с учетом уже имеющегося в медучреждениях оборудования и моделирования различных эпидемиологических сценариев.

Оставшееся оборудование поступит на Сахалин 27 марта.

«Поступившего оборудования вкупе с уже имеющимся вполне хватит для оказания медицинской помощи населению», — сказал министр здравоохранения области Владимир Ющук.

Как сообщало ИА REGNUM, у двоих пациентов на Сахалине с подозрением на коронавирус диагноз не подтвержден. С подозрением госпитализированы ещё три человека.