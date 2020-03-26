Пекин, , 03:56 — REGNUM На территории Китая возобновлено более 80% всех проектов строительства и ремонта аэропортов, запланированных на 2020 год, сообщает 25 марта агентство Синьхуа.

Среди 65 возобновленных проектов — 27 национального уровня, сообщили в Администрации гражданской авиации Китая (CAAC). Аэропорты являются ключевыми инфраструктурными объектами, которые поддерживают устойчивый рост авиационной отрасли. На конец 2019 года в Китае насчитывалось 238 гражданских аэропортов.

Сфера гражданской авиации играет также свою роль в борьбе с эпидемией нового коронавируса в стране и мире, обеспечивая пораженные регионы всеми необходимыми медицинскими поставками и профессионалами.

Однако, сейчас отрасль встала перед серьезным вызовом сокращения внутренних и международных перевозок. Китай предпримет дальнейшие шаги, чтобы стабилизировать цепочки поставок и международный грузооборот, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на заседании.

Подтвержденные к осуществлению CAAC проекты аэропортов в Куньмине, Чунцине и Сямэни должны обеспечить грузооборот объемом 1 млн тонн в год каждый. Вновь открытый Международный аэропорт «Дасин» в Пекине, как ожидается, сможет обеспечивать оборот грузов в объеме более чем 2 млн тонн к 2025 году.