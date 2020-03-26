Анадырь, , 03:57 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин поручил разработать новые меры поддержки для бизнеса округа из-за возможных экономических последствий от распространения коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

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«До конца недели мы разработаем меры, которые помогут малому и среднему бизнесу пережить этот нестабильный период. Будут расширены действующие программы льготного кредитования для субъектов МСП, дифференцированы меры поддержки для отраслей, наиболее уязвимых в сложившейся ситуации», — сказала первый замгубернатора Алеся Калинова.

Отмечается, что на Чукотке нет заражённых COVID-19, действует режим повышенной готовности, у тех, кто продолжает работать в обычном режиме, измеряют температуру тела.

Как сообщало ИА REGNUM, основной идеей обращения президента России Владимира Путина к жителям страны стало сбережение нации в период борьбы с распространением коронавируса. Меры, предложенные главой государства, направлены на предотвращение инфицирования людей и защиту наиболее уязвимых групп населения.