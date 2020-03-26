Лондон, , 03:12 — REGNUM Цена на нефть марки Brent с обязательством поставки в мае 2020 года выросла до $30,05 в ходе торгов на лондонской бирже ICE, об этом свидетельствуют данные торгов.

Рост выше психологически важной отметки произошёл впервые в третьей декаде марта. Фьючерсы на нефть WTI также выросли, сейчас нефть этой марки торгуется по $24,55 за баррель.

Ранее экономист Василий Колташов, комментируя ситуацию со снижением стоимости «чёрного золота» отмечал, что рынок нефти, скорее всего уже выработал свой ресурс падения.

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