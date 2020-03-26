Москва, , 02:48 — REGNUM Цены на смартфоны во втором квартале 2020 года в российской рознице могут вырасти на 10−20% из-за изменения курса доллара, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.

«Часть производителей и дистрибьюторов попробуют помедлить с повышением цен, чтобы выиграть долю рынка хотя бы для отдельных моделей», — отметил руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков.

По его мнению участников рынка, корректировка цен произойдёт в марте-июне текущего года, при этом первыми цены начнут поднимать ретейлеры, не имеющие запасов техники на складах.

Добавим, что изменение курса валют сопровождается проблемами, вызванными распространением коронавируса в Китае — основном производителе гаджетов в мире. Там в феврале 2020 года объёмы поставок такой техники упали более чем вдвое.

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